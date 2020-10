Política Candidatos já investiram R$ 4,6 mi do próprio bolso Mais de mil postulantes aplicaram recursos próprios em suas campanhas até agora; destes, 130 destinaram R$ 10 mil ou mais na corrida por prefeituras e Legislativo

Cento e trinta candidatos às eleições municipais em Goiás já desembolsaram de R$ 10 mil a mais para pagar a própria campanha, segundo relatórios financeiros declarados à Justiça Eleitoral. Juntos, eles já bancaram cerca de R$ 3 milhões, de acordo com levantamento feito pelo POPULAR nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O maior valor até agora foi pago pelo c...