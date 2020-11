Política Candidatos investem na campanha de rua

Os candidatos a prefeito de Goiânia que lideram as pesquisas dedicaram parte de suas agendas ontem para a campanha de rua. Vanderlan Cardoso (PSD) fez caminhada na Avenida Mangalô, na Região Noroeste da capital, durante a manhã. No período vespertino, o pessedista promoveu carreata no Parque Amazônia. O candidato também participou de reunião com servidores da educa...