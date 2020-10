Política Candidatos ignoram corredores em planos Discussão sobre transporte coletivo em Goiânia ignora ou aborda superficialmente as vias prioritárias de ônibus, consideradas o principal ponto da infraestrutura do trânsito

Apesar de a maioria dos 15 candidatos a prefeito de Goiânia destacarem em seus planos de governo preocupação com a situação do transporte coletivo – há dois que praticamente não citam o tema -, os corredores preferenciais e exclusivos previstos no Plano Diretor de 2007 e considerados o eixo de desenvolvimento da cidade são praticamente ignorados pelos prefeitáveis. O...