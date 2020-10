Política Candidatos focam em reuniões Vanderlan Cardoso e Adriana Accorsi estiveram com representantes de associações, enquanto Maguito Vilela realizou videoconferência com auxiliares do prefeito Iris Rezende

O dia dos principais candidatos à Prefeitura de Goiânia, ontem, como tem sido desde o início da campanha, foi de muitas reuniões. Enquanto a Delegada Adriana Accorsi (PT) e Vanderlan Cardoso (PSD) seguiram com os encontros com representantes, Maguito Vilela (MDB) aproveitou o horário pós-expediente dos secretários da Prefeitura para se reunir virtualmente com eles.O em...