Política Candidatos focam em atividades de rua em Goiânia Adriana Accorsi (PT) e Maguito Vilela (MDB) priorizaram agendas nos bairros, enquano Vanderlan Cardoso (PSD) deu continuidade às reuniões com representantes de segmentos

Enquanto a deputada estadual Delegada Adriana Accorsi (PT) e o ex-governador Maguito Vilela (MDB) priorizaram as agendas de rua no domingo (4), o senador Vanderlan Cardoso (PSD) deu continuidade às reuniões com representantes de segmentos. Os três são os primeiros colocados, dos 16 candidatos, na disputa ao Paço, conforme a pesquisa Serpes /O POPULAR, publicada na se...