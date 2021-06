Política Candidatos defendem quarentena pós-PGR e redução de poder de engavetar investigações

Em debate com repetidas menções à necessidade de assegurar a independência do Ministério Público, candidatos à sucessão na Procuradoria-Geral da República sugeriram a criação de uma quarentena que proíba chefes do órgão de ocuparem cargos como o de ministro do Supremo Tribunal Federal logo após o mandato.Também defenderam medidas como a instituição de um mandato único ...