Política Candidatos a prefeitura de Goiânia esperam mudanças Maguito Vilela e Adriana Accorsi acreditam que campanha modificará cenário até a eleição; Vanderlan comemora pesquisa, mas diz agir para vencer no 1° turno

Dois dos três principais candidatos a prefeito de Goiânia avaliaram que a segunda rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR, divulgada no sábado (17), ainda não reflete os resultados do início de suas campanhas eleitorais. Para eles, mesmo faltando menos de um mês para o dia da votação, é muito cedo e ainda esperam as próximas pesquisas para fazer uma avaliação mais concreta d...