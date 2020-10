Política Candidatos à reeleição declararam patrimônio menor que em 2016 Legislação eleitoral exige a apresentação do patrimônio nos documentos para solicitação de registro de candidatura; Perdas ao longo do mandato alcançam R$ 5 mi

Onze vereadores de Goiânia que disputam a reeleição declararam à Justiça eleitoral redução do patrimônio ao longo deste mandato, com perdas que variam de R$ 18 mil a quase R$ 5 milhões. Por conta disso, a soma dos bens dos 29 que estão na disputa caiu 4,7% na comparação com os valores apresentados em 2016. Um dos vereadores, no entanto, diz que houve erro no documento a...