Política Candidatos à Presidência do Peru aparecem empatados em pesquisa Direitista Keiko Fujimori tem 50,3% dos votos contra 49,7% do esquerdista Pedro Castillo, apontou o instituto Ipsos logo após o fim da votação

Depois de uma apuração apertada para decidir os dois nomes que disputariam a Presidência do Peru no segundo turno, Keiko Fujimori e Pedro Castillo aparecem empatados na pesquisa de boca de urna divulgada logo após o fechamento das urnas neste domingo (6).Segundo o instituto Ipsos, a direitista Keiko, 46, tem 50,3% dos votos, contra 49,7% do esquerdista Castillo, 51,...