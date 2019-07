Política Candidatos à PGR articulam para se cacifar no Planalto Estratégias vão de participação em eventos a encontros com ministros e até com o próprio presidente

Enquanto Jair Bolsonaro faz mistério sobre quem vai indicar para comandar a Procuradoria-Geral da República, os candidatos ao cargo têm buscado se aproximar do Palácio do Planalto para se viabilizarem. As estratégias vão de participação em eventos a encontros com ministros e até com o próprio presidente. Ontem (5), Bolsonaro recebeu das mãos do presidente da Associaç...