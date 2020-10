Política Candidato a vereador no Sergipe é preso com R$ 15 mil escondidos na cueca Edilvan Messias dos Santos (PSD), mais conhecido como Vanzinho de Altos Verdes, recebeu voz de prisão de policiais militares que investigavam denúncia anônima sobre suposta compra de votos

Um candidato a vereador da cidade de Carira, no interior de Sergipe, foi preso na tarde desta quarta-feira (21) com R$ 15.300 escondidos na cueca. Edilvan Messias dos Santos (PSD), mais conhecido como Vanzinho de Altos Verdes, recebeu voz de prisão de policiais militares que investigavam denúncia anônima sobre suposta compra de votos no município. O caso ocorre...