O assessor parlamentar Alberto Vieira Júnior, conhecido como inspertor Alberto postou no último domingo (29), em uma rede social, um vídeo em que aparece atirando contra uma foto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em 2018, Inspetor Alberto foi candidato a suplente de senador na chapa do candidato Dr. Márcio Pinheiro, do PSL do Ceará. Eles não foram eleitos. Atualmente, ele trabalha no gabiente do deputado estadual André Fernandes, também do PSL cearense.

Na gravação, ele faz diversos disparos e depois fala para câmera. "Janot, a gente faz é assim. Para não tirar a vida de ninguém, bota uma foto e descarrega. 'Babau'. Sai toda a raiva", disse.

Na descrição do post, ele escreveu: "Janot quando um BANDIDO coloca uma pedra no seu caminho você descarrega sua raiva desse jeito, depois BA BAU", escreveu o assessor.

Alberto faz referência à declaração do ex-procurador-geral da República que, na semana passada, disse em entrevista que tinha um plano para matar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes. Segundo a declaração do Janot, ele chegou a ir ao STF armado em maio de 2017. "Não ia ser ameaça não. Ia ser assassinato mesmo. Ia matar ele (Gilmar) e depois me suicidar", afirmou Janot ao Estadão.