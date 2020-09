Política Candidato a prefeito vai poder gastar até R$ 6,4 mi Para o 2 ° turno, valor será de R$ 2.589.653,44, o que corresponde a 40% do que foi estipulado para a primeira etapa

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) definiu, na segunda-feira (31), o limite de gastos com campanha a ser obedecido pelos candidatos nas eleições municipais de 2020. Em Goiânia, cada candidato a prefeito poderá gastar até R$ 6,4 milhões no primeiro turno. É o maior limite do Estado, seguido das cidades de Aparecida de Goiânia, Jataí, Formosa, Cristalina, Itumbiara, Trin...