Política Candidato à Prefeitura de Goiânia ou não, emedebistas querem Iris na campanha Vereadores não vislumbram pleito sem alguma participação do prefeito; reunião entre bancada na Câmara e presidentes da legenda ontem analisou cenário na capital

A reunião dos dez vereadores do MDB em Goiânia com o presidente estadual do partido, Daniel Vilela, e o presidente metropolitano, Carlos Júnior, foi de poucas decisões, mas um desejo em comum: candidato ou não, a presença do prefeito Iris Rezende na campanha será indispensável. Os vereadores também esperam que o prefeito volte atrás da decisão de se aposentar da polí...