Política Candidatas em Goiânia foram menos que 30% em 9 partidos Legendas registraram chapas respeitando cota, mas número de mulheres postulantes ao Legislativo caiu durante a campanha devido a desistências e impugnações

No fim de semana, o juiz Wild Afonso Ogawa, da 127ª Zona Eleitoral de Goiânia, suspendeu o diploma do único vereador eleito pelo Cidadania em Goiânia, Marlon dos Santos Teixeira, porque seu partido chegou às urnas com menos que a cota mínima de candidaturas femininas – 30%, de acordo com a Lei Eleitoral. Embora tenha registrado 30,43% de mulheres, uma renúncia fez co...