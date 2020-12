Política Campinas

A conversa em movimento com Iris Rezende durou 2 horas e 40 minutos. Metade do percurso foi feito em Campinas, local onde o prefeito mais se concentrou nas lembranças de seu passado ali. “Campinas era uma comunidade importante.”À altura da Praça Joaquim Lúcio, ele diz: “Se vocês quiserem ir lá na casa onde morei quando eu me casei, e foi onde eu ainda morava quando ...