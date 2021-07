Política Campanhas de Lula e Ciro querem mais economia e menos pautas identitárias Por voto conservador, pré-candidatos avaliam deixar em segundo plano bandeiras como a LGBTQIA+

Um dilema ronda o campo progressista: sob a guarida da esquerda, as pautas identitárias emergiram com força na última década, mas elas são um espantalho eleitoral num país que já pendia ao conservadorismo antes mesmo da ascensão evangélica. Seria o caso de deixá-las em segundo plano como estratégia para recuperar o Palácio do Planalto? Dirigentes do PT reconhecem que a ...