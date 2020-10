Política Campanha volta às ruas hoje

A campanha de Maguito Vilela (MDB) deve voltar às ruas hoje, depois de dois dias suspensa. Cerca de 50 lideranças políticas se reuniram ontem para definir os próximos atos, que vão incluir reuniões com apoiadores, carreatas com palanque móvel e adesivaços.Coordenador das atividades, Agenor Mariano (MDB), afirma que as reuniões que foram canceladas nos dois últimos ...