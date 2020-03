A campanha publicitária lançada nesta sexta-feira (27) no Instagram do governo Federal vem com o slogan "O Brasil Não Pode Parar" e vai custar R$ 4,8 milhões aos cofres públicos. Sem licitação, a contratação é classificada como emergencial. O vídeo defende a interrupção de isolamento da população mais jovem por causa da pandemia de coronavírus. (Com informações do portal Época).

A Secom avaliou três propostas, mas a decisão foi tomada por Carlos Bolsonaro, já que o secretário Fabio Wajngarten ainda não voltou totalmente à ativa. Com isso, o conteúdo está sendo produzido pela agência iComunicação.

Apesar de não finalizado, o vídeo já foi distribuído nas plataformas digitais do presidente Jair Bolsonaro e circula em grupos de WhatsApp, em que um narrador menciona categorias profissionais e ressalta que o país não pode parar por eles.