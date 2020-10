Política Campanha ficará em espera durante fase aguda da doençaProgramas de Rádio e TV focarão estado de saúde de Maguito Vilela Presidente regional do MDB e filho de Maguito, Daniel Vilela diz que vai aguardar estabilização para tomar decisões; ele nega substituição do candidato

Filho de Maguito Vilela e presidente estadual do MDB em Goiás, Daniel Vilela nega que haja discussão no partido para substituir o pai na disputa pela Prefeitura de Goiânia. Com Covid-19, Maguito está internado desde o dia 22 e foi transferido ontem para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo.Segundo o emedebista, “o quadro do candidato até agora é estável.” “Há comprome...