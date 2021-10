Política Caminhoneiros dizem que auxílio de Bolsonaro é 'melzinho na chupeta' e que rejeitam esmola Fala de Bolsonaro sobre ajuda financeira diante da alta do diesel é recebida como ‘melzinho na chupeta’ e categoria promete não recuar das ameaças de paralisação dia 1º de novembro

A promessa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de ajudar 750 mil caminhoneiros autônomos para compensar o aumento no preço do diesel foi recebida com desconfiança e ceticismo pela categoria.José Roberto Stringasci, presidente da ANTB (Associação Nacional de Transporte do Brasil), diz que os caminhoneiros não vão recuar das ameaças de fazer uma paralisação no dia 1º...