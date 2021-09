Política Caiado volta a comparar Bolsonaro a JK durante discurso em Goiás Depois de cancelar evento no Planalto por conta de críticas do presidente sobre o ICMS dos combustíveis, clima de cordialidade marca evento de lançamento de obras de ferrovia no Estado

Em clima de cordialidade, o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), lançaram juntos ontem as obras da Ferrovia Centro-Oeste (Fico), em Mara Rosa, cidade do Norte de Goiás. O presidente sentou ao lado do democrata e foi possível observar uma situação em que Caiado fez um comentário com Bolsonaro, que deu uma gar...