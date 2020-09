Política Caiado, Vanderlan e Wilder se reúnem com Iris no Paço Municipal O objetivo do encontro é uma busca de apoio do prefeito à chapa bancada por Caiado

O governador Ronaldo Caiado (DEM), o senador Vanderlan Cardoso (PSD) e o ex-senador Wilder Morais (PSC) se reúnem, nesta manhã (16), com o prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB) no Paço Municipal. Vanderlan e Wilder vão anunciar oficialmente, nesta quarta-feira (16), as respectivas candidaturas a prefeito e vice-prefeito de Goiânia. De acordo com informações...