Política Caiado vai anunciar medidas para conter impacto da pandemia Adiamento das datas de pagamento do IPVA e ações voltadas à assistência social estão no pacote; apesar da pressão de prefeitos, novo decreto do Estado ainda é incerto

Em meio ao aumento do número de casos de Covid-19 no Estado, e à pressão de prefeitos para que o governo tome ações de suporte aos decretos municipais, o governador Ronaldo Caiado (DEM) deve anunciar hoje medidas com o objetivo de conter o impacto das restrições de atividades econômicas adotadas por prefeitos como forma de conter o avanço da doença. Entre elas, o adiamen...