Política Caiado troca titular da Secretaria de Agricultura Novo auxiliar é Tiago Freitas de Mendonça, que disputou a eleição para Prefeitura de Morrinhos em 2020 pelo DEM, mas foi derrotado

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), trocou o comando da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Antônio Carlos de Souza Lima Neto foi exonerado do cargo, que passa a ser ocupado por Tiago Freitas de Mendonça. A informação foi publicada no suplemento do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (22). O novo secretário disputou a Pref...