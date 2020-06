Política Caiado troca titular da Secom Tony Carlo Bezerra substitui Marcos Melo Silva, que agora será chefe de Gabinete de Gestão, e é o terceiro titular da pasta

O chefe de Gabinete de Gestão de Imprensa do governo de Goiás, Tony Carlo Bezerra, assumiu nesta quarta-feira (17) a Secretaria Estadual de Comunicação. Ele substitui Marcos Melo Silva, que agora será chefe de Gabinete de Gestão, e é o terceiro titular da pasta. O decreto assinado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado...