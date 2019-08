Política Caiado tenta articular com Maia aprovação do PEF no Congresso “Plano Mansueto” teria sido tema de reunião com o presidente da Câmara dos Deputados no Palácio das Esmeraldas; goiano teria solicitado modificação no texto

Com o governo enfrentando resistência na Assembleia Legislativa para aprovação do conjunto de leis necessário para adesão do Estado ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), o governador Ronaldo Caiado (DEM) tenta articular a aprovação do Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF) no Congresso Nacional, considerado mais “leve” pelos deputados.Teria sido esse, inclusive, um dos assun...