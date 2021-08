Política Caiado suspende decisão que liberava servidores que não querem se vacinar para trabalhar de casa A orientação havia sido feita por meio de ofício da Secretaria de Estado da Administração, que ao mesmo tempo determinava o retorno ao trabalho presencial para os completamente imunizados

O governador Ronaldo Caiado (DEM) mandou suspender a orientação da Secretaria de Estado da Administração (Sead), que mantinha em trabalho remoto os servidores do Estado de Goiás que se recusassem a tomar a vacina contra a Covid-19. "Não condiz com o que defendemos: a ciência. Não vamos dar “prêmio” a quem não quiser se vacinar. Vacina é vida!", escreveu no Twitter, ...