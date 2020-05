Política Caiado suspende agenda para fazer exame de coronavírus Atitude foi tomada após o governador de Goiás ter ido a Luziânia nessa quinta-feira (14) para acompanhar as obras do hospital de campanha da cidade e do vereador Everaldo Meireles ter testado positivo para a Covid-19

O governador Ronaldo Caiado suspendeu a sua agenda desta sexta-feira (15) e vai se submeter ao teste do novo coronavírus. A assessoria de imprensa relatou que a decisão foi tomada depois que Caiado acompanhou as obras do hospital de Luziânia, no entorno do Distrito Federal (DF), ontem, e depois que o vereador Luziânia Everaldo Meireles (DEM) anunciou ter confirmado, p...