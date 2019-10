Política Caiado segue internado em São Paulo e sem previsão de alta, diz cardiologista Governador do Estado está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

Atualizada às 11h52. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), segue internado e sem previsão de alta, na manhã desta quinta-feira (10), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O político foi transferido para a unidade após sentir uma dor torácica e ser internado no Hospital do Coração, em Goiânia. Em entrevista à CBN Goiânia, a cardiologista Ludh...