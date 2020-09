Política Caiado se reunirá com prefeitos de cidades turísticas para discutir aglomerações A reunião também terá a participação do Procurador-Geral de Justiça, Aylton Flávio Vecchi, e será transmitida nas redes sociais do democrata

O governador Ronaldo Caiado (DEM) vai se reunir amanhã (9), às 11h30, com os prefeitos de cidades turísticas onde aconteceram aglomerações no feriado de 7 de Setembro. A reunião também terá a participação do Procurador-Geral de Justiça, Aylton Flávio Vecchi, e será transmitida nas redes sociais do democrata. Conforme o apurado, Caiado pedirá durante o enco...