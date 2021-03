Política Caiado retoma regime de revezamento 14 dias por 14 Dispositivo obriga os municípios de regiões em situação de calamidade a seguir as regras de fechamento de atividades impostas pelo Estado; MP aponta prevalência de lei estadual sobre municipais

Ao retomar a medida de revezamento de 14 dias por 14 no combate à pandemia do coronavírus, o governo de Goiás incluiu no decreto dispositivo que obriga municípios de regiões em situação de calamidade a seguir as regras de fechamento de atividades impostas pelo Estado. De 18 regiões definidas pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), 17 estão em calamidade. Todas terão de ...