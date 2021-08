Política Caiado refuta fala de Bolsonaro sobre ICMS dos combustíveis: “Alíquota é a mesma desde 2016” Bolsonaro havia declarado que o "grande problema" sobre o preço dos combustíveis é a "ganância" de governadores na cobrança de ICMS

Contrariando a fala do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), se pronunciou nesta segunda-feira (30), em sua conta no Twitter, sobre o papel do ICMS no preço dos combustíveis. “A alíquota que é cobrada em Goiás é a mesma desde 2016. Não fizemos nenhum reajuste. O imposto é o mesmo do ano passado, por exemplo, em que a gasolina c...