Política Caiado recebe Iris em palácio e deve visitá-lo no Mato Grosso Governador investe na boa relação com ex-prefeito para tentar garantir aliança com MDB; democrata disse que gestão vai pisar no acelerador

Ao receber o ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende (MDB) em café da manhã no Palácio das Esmeraldas, o governador Ronaldo Caiado (DEM) buscou reforçar a proximidade com o emedebista, relatando iniciativas da agenda positiva que o governo começa a formatar e combinando de visitá-lo no mês que vem na fazenda em Mato Grosso.Caiado falou de ações sociais, especialmente di...