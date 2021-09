Política Caiado propõe que preso pague por custo de tornozeleira em Goiás Segundo documento enviado à Assembleia, o projeto de lei contribuiria com a redução dos custos e ampliação da política de monitoramento eletrônico no Estado

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, enviou nesta terça-feira (31), um projeto de lei para Assembleia Legislativa pedindo a cobrança por uso de tornozeleira por parte do preso ou apenado no sistema prisional do Estado. O recurso tem como objetivo a redução de gastos e manutenção do equipamento, visto que o Estado arca com custos de utilização incorreta e aumento d...