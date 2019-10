Política Caiado passa por cirurgia em São Paulo e fica internado em UTI Governador de Goiás está no Hospital Sírio-Libanês desde a noite de quarta-feira (9)

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM) passou por uma angioplastia com a implantação de um stent nesta quinta-feira (10), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo boletim médico divulgado no início da tarde, ele também foi submetido a um novo cateterismo, que não detectou enfarte. Caiado passa bem e está consciente, mas obedecendo a procedimento de rot...