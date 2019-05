Política Caiado participa de reunião sobre novo pacto federativo com Bolsonaro e demais governadores Encontro será na residência oficial do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e terá presença de lideranças partidárias

O governador de Goiás Ronaldo Caiado (DEM) confirmou presença em reunião que acontecerá na próxima quarta-feira (8), às 7h30, na residência oficial do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), em Brasília, para definição de propostas do novo pacto federativo. Devem participar do encontro os demais 26 governadores e o presidente Jair Bolsonaro (PSL), além do presidente d...