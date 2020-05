Política Caiado ouve prefeitos cobrarem flexibilização das medidas de isolamento durante reunião Alegação é que baixo índice de contaminação, leitos vagos e fiscalização possibilitam controle; 32 gestores com quadro mais preocupante no combate à Covid-19 participaram de reunião

Em reunião com representantes de 32 cidades com quadro mais preocupante no combate ao coronavírus, o governador Ronaldo Caiado (DEM) ouviu nesta segunda-feira (18) a maioria dos prefeitos defendendo a permanência da flexibilização das medidas de isolamento, com funcionamento da maior parte das atividades econômicas. Sob alegação de baixo índice de contaminação, leitos vagos ou...