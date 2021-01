Política Caiado minimiza fim da relação com Baldy: "A única crise no Estado é a da pandemia" Sobre a cobrança de Baldy por posicionamento na disputa pela presidência da Câmara, o governador disse que não cabe a ele dizer o que a pessoa deve ou não falar

O governador Ronaldo Caiado (DEM) minimizou o rompimento e as demissões de parentes do presidente do Progressistas em Goiás, Alexandre Baldy. "A única crise que existe no Estado é a da pandemia", disse, quando questionado. Caiado exonerou, ontem, o secretário de Cultura, Adriano Baldy, irmão de Alexandre. O outro irmão, Joel Sant'Anna Braga, foi demitido da direto...