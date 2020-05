Política Caiado manifesta satisfação

O governador Ronaldo Caiado (DEM) manifestou satisfação com o texto aprovado do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus e disse que agradeceu ontem ao presidente Jair Bolsonaro (leia mais na página 7) e ao senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente do Senado e relator do projeto. Em postagem nas redes sociais no sábado, Caiado falou de empenho de Alcolum...