Caiado exonera Paulo Daher após ação que questiona eleição de Maguito

O governador Ronaldo Caiado (DEM) exonerou o assessor especial Paulo Daher, ex-vereador e presidente estadual do PMN, na tarde desta quinta-feira (7), ao saber das ações judiciais que questionam a eleição do prefeito de Goiânia, Maguito Vilela (MDB), e do vice Rogério Cruz (Republicanos), reveladas pelo POPULAR. Caiado, que está em viagem de descanso, entrou em con...