Política Caiado exonera Adriano Baldy após entrevista Governador publicou ontem o decreto de saída do secretário de Cultura; irmão de Adriano, Alexandre Baldy havia cobrado apoio aberto do democrata a Arthur Lira na Câmara

O secretário de Estado de Cultura, Adriano Baldy, foi exonerado ontem pelo governador Ronaldo Caiado (DEM). A decisão foi tomada pelo democrata, segundo interlocutores, em retaliação à entrevista dada ao POPULAR por Alexandre Baldy, presidente regional do Progressistas e irmão do agora ex-secretário.Na conversa, publicada na edição impressa de ontem do POPULAR, Bald...