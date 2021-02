Política Caiado escolhe Welington Matos, diretor Financeiro da OVG, para a Seds A definição do nome veio após mais de dois meses de conversas de bastidores e especulações sobre um substituto para Lúcia Vânia

Após uma série de conversas com partidos, o governador Ronaldo Caiado (DEM) optou pela solução caseira e deve anunciar em breve o nome de Wellington Matos para a Secretaria Estatual de Desenvolvimento Social (Seds) no lugar da ex-senadora Lúcia Vânia. Welington é servidor efetivo do Estado e atualmente ocupa a diretoria financeira da Organização das Voluntárias de Goiás (...