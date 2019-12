Política Caiado entrega a Augusto Aras representação contra Enel Governador pede, por meio do ofício, uma intervenção do Ministério Público para que a empresa preste o “adequado serviço público de distribuição elétrica”

O governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), entregou durante uma reunião no início da noite desta segunda-feira (2) uma representação contra a Enel Brasil para o procurador-geral da República, Augusto Aras. Caiado pede, por meio do ofício, uma intervenção do Ministério Público para que a empresa preste o “adequado serviço público de distribuição elétrica” e...