Política Caiado elogia governo por obras e ajuda contra Covid Dando sequência a uma relação de altos e baixos, democrata fala em ‘maneira arrojada’ e ‘visão’ do presidente durante solenidade de assinatura de concessão de rodovias em Anápolis

Em evento do Ministério da Infraestrutura na manhã desta sexta-feira (1º) em Anápolis, com breve participação por videoconferência do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o governador Ronaldo Caiado (DEM) voltou a fazer elogios ao governo federal por investimentos em obras e pela ajuda para enfrentamento à Covid-19 em Goiás. O ministro Tarcísio Freitas comandou a ceri...