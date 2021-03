Política Caiado e mais 20 governadores voltam a cobrar ações federais no combate à Covid-19 Nova nota pública dos chefes de Executivos estaduais reclama medidas do governo federal de combate à Covid-19 e propõe pacto nacional

Junto com outros 20 governadores, Ronaldo Caiado (DEM) assinou ontem a nova nota pública do Fórum Nacional dos Governadores que cobra ações do governo federal no combate à Covid-19 e propõe a criação de um pacto nacional em defesa da vida e da saúde, diante do crescente recorde de mortes por Covid-19 no Brasil. Ontem, o Brasil bateu novo recorde ao registrar 2.286 óbitos em...