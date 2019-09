Política Caiado e Iris celebram Independência do Brasil e destacam a importância da data Governador e prefeito de Goiânia participaram de desfile cívico militar no centro da capital

Em comemoração aos 197 anos da Independência do Brasil, o governador Ronaldo Caiado (DEM) e o prefeito Iris Rezende (MDB) participaram ontem da cerimônia de hasteamento da bandeira e de desfile cívico militar no centro de Goiânia. Eles não fizeram discursos e acompanharam de cima do palanque de honra, mas destacaram a importância da data em entrevista coletiva.Para...