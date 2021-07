Política Caiado e Baldy se encontrarão pela primeira vez após rompimento nesta terça, em Anápolis Pré-candidato do PP ao Senado, Alexandre Baldy busca reaproximação com Caiado após desentendimento ocorrido entre os dois no início do ano,

O governador Ronaldo Caiado (DEM) e o secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy (PP) se encontrarão nesta terça (27) durante entrega da Comenda Gomes de Souza Ramos, que faz parte da comemoração do aniversário de 114 anos de Anápolis. O evento, que também contará com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), é...