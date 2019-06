Política Caiado diz que vai continuar ‘sugerindo’ decreto para Estados Governador deve insistir em dispositivo que permita às unidades da federação aplicarem as novas regras também para os servidores estaduais

Com Estados e municípios fora do relatório da reforma da Previdência apresentado pelo deputado Samuel Moreira (PSDB) ontem, o governador Ronaldo Caiado (DEM) afirmou que vai “continuar sugerindo” a inclusão de um dispositivo que conceda aos governadores e prefeitos a prerrogativa de aplicar, por decreto, as novas regras para o funcionalismo estadual e municipal. More...