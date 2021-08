Política Caiado diz que secretário da Saúde continua no cargo A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de Isamel Alexandrino nesta quinta-feira (26); operação apura contratos em instituto de Brasília

O secretário estadual de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, segue no cargo, declarou o governador Ronaldo Caiado (DEM) na manhã desta quinta-feira (26) durante a 7ª Reunião Extraordinária do Conselho Deiberativo Estadual (CDE), no Sebrae Goiás. A declaração aconteceu após a Polícia Civil do Distrito Federal cumprir mandado de busca e apreensão na casa de Alexandrino, n...